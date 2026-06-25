'Estamos em um momento transformacional em investimentos em defesa', diz Mark Rutte, da Otan

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, afirmou nesta quinta-feira, 25, que há um momento transformacional em investimentos de defesa, listando uma série de iniciativas adotadas por países para ampliação de suas capacidades e assumirem suas responsabilidades.

Entre os países citados, Rutte listou o exemplo, considerado por ele "inspirador", da Alemanha, diante do comprometimento da nação europeia em dobrar seus gastos com defesa para atingir 3,5% do seu Produto Interno Bruto até 2029.

Em painel em evento do Conselho do Atlântico, Rutte, contudo, observou que a oferta de aparatos de defesa está aquém da demanda ampliada por equipamentos.