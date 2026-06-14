Estados Unidos e Irã chegam a acordo para parar guerra no Oriente Médio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no fim da tarde deste domingo (14) que chegou a um acordo com o Irã para encerrar a guerra entre os dois países. O anúncio foi feito em uma postagem na rede social do presidente.

Ele afirmou também que autorizou a retirada do bloqueio naval dos EUA na região do Estreito de Ormuz. "Por meio deste post, autorizo plenamente a abertura sem cobrança de pedágio do Estreito de Ormuz e, simultaneamente, autorizo a remoção imediata do bloqueio naval dos Estados Unidos", declarou. "Navios do mundo, liguem seus motores. Deixem o petróleo fluir!", acrescentou.

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O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, também saudou o fim das hostilidades entre os dois países.

"Ambos os lados declararam a terminação imediata e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano", afirmou Sharif. "A cerimônia oficial de assinatura será na sexta-feira, 19 de junho, na Suíça", acrescentou.

O premier paquistanês também agradeceu ao Catar e à Arábia Saudita pelos esforços pela assinatura do acordo.

Fim de bloqueio naval

Navios no Estreito de Ormuz (foto de arquivo). Bloqueio naval dos Estados Unidos ao Irã foi interrompido. AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA

Pouco depois da manifestação de Trump, a assinatura do acordo foi confirmada pelo vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi.

"Duas questões acontecerão imediatamente esta manhã: primeiro, o fim da guerra em todas as frentes de forma permanente e imediata em todas as frentes, incluindo o Líbano. A segunda é a remoção e o fim do bloqueio naval que a América lançou contra a República Islâmica do Irã", afirmou.

O Conselho de Segurança Nacional do Irã deve se manifestar nas próximas horas, segundo as agências de notícia estatais do país.

O cessar-fogo é válido por 60 dias, e as negociações para o fim definitivo das hostilidades começam na sexta-feira (19), segundo Gharibabadi.

O acordo foi assinado no dia em que a seleção iraniana chegou aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo.

Histórico do conflito

O conflito aberto começou em 28 de fevereiro, quando Israel e Estados Unidos lançaram ataques contra o Irã. A ofensiva, chamada pelos EUA de Operação Epic Fury, mirou instalações militares, defesas aéreas, infraestrutura de mísseis e a cúpula iraniana. O líder supremo Ali Khamenei foi morto na primeira onda de bombardeios. O Irã respondeu com mísseis e drones contra Israel, bases americanas e alvos em países do Golfo aliados de Washington.

A retaliação iraniana também levou a guerra para o Estreito de Ormuz, rota essencial para o transporte mundial de petróleo e gás. Teerã passou a restringir a passagem de navios, o que transformou o controle da região em um dos principais pontos de pressão econômica do conflito.

Em 2 de março, a frente libanesa foi reaberta quando o Hezbollah, grupo armado apoiado pelo Irã, lançou foguetes contra Israel. Israel respondeu ampliando ataques no Líbano e, depois, com ofensiva terrestre no sul do país. Por isso, a inclusão do Líbano no acordo virou uma das questões mais difíceis das negociações.

Ao longo de março, Trump elevou o tom contra Teerã e ameaçou atacar infraestrutura civil iraniana caso o Estreito de Ormuz não fosse reaberto.

Em 7 de abril, horas antes do prazo dado ao Irã, o presidente dos EUA escreveu que “uma civilização inteira morrerá esta noite” se não houvesse acordo. Depois de uma intervenção do primeiro-ministro do Paquistão, Trump recuou e aceitou suspender os ataques por duas semanas.

A trégua anunciada entre 7 e 8 de abril interrompeu parte dos ataques diretos entre EUA e Irã, mas nasceu frágil. Israel afirmou que o cessar-fogo não se aplicava ao Líbano e bombardeou Beirute horas depois do anúncio, enquanto o Irã insistia em manter controle sobre a passagem de navios por Ormuz e em continuar enriquecendo urânio.

Depois do fracasso das negociações em Islamabad, os Estados Unidos impuseram um bloqueio naval a portos iranianos. Em maio, Washington lançou uma operação para escoltar navios comerciais pelo Estreito de Ormuz, o que provocou novos confrontos com forças iranianas.

As negociações permaneceram travadas em vários pontos: o programa nuclear iraniano, o controle do Estreito de Ormuz, o fim das sanções, a retirada do bloqueio naval americano e a inclusão do Líbano no acordo de paz.