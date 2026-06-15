Estados Unidos dizem que já assinaram acordo de paz com Irã

Estreito de Ormuz, que fica entre o Irã e os Emirados Árabes Unidos, conecta grandes produtores de petróleo. AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / AFP/ISNA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seu vice, JD Vance, e o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, negociador do Irã, assinaram eletronicamente acordo para pôr fim à guerra no Oriente Médio, informou um funcionário do governo americano nesta segunda-feira (15).

"O presidente queria assiná-lo pessoalmente porque ele queria mostrar sua dedicação para conduzir isto para uma resolução bem-sucedida", disse por telefone a jornalistas, falando sob a condição de anonimato.

O vice-presidente norte-americano também afirmou ao canal NBC News que a assinatura teria ocorrido de forma eletrônica.

A cerimônia para a assinatura presencial do acordo foi marcada para esta sexta-feira (19), em Genebra, na Suíça. Trump afirmou que JD Vance irá para o país assinar o documento.

Acordo de paz

Na última sexta-feira (12), o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, afirmou que os detalhes do acordo de paz seriam revelados apenas após a assinatura definitiva na sexta-feira (19).

Porém, logo depois do anúncio, a agência de notícias iraniana Mehr divulgou pontos do que apresentou como o rascunho do projeto. Segundo a agência, o compromisso prevê um "cessar-fogo permanente e imediato do conflito em todas as frentes, incluindo o Líbano".

A seguir, confira os demais pontos previstos no acordo:

Ativos congelados

Prevê a liberação de US$ 24 bilhões em ativos iranianos congelados em um prazo de 60 dias, período em que deve começar a próxima fase da negociação. Metade do valor deveria ser liberada antes do início das conversações, acrescentou a Mehr.

O rascunho divulgado pela agência também inclui a suspensão das sanções americanas sobre a venda de petróleo iraniano, de produtos petroquímicos e seus derivados, assim como o fim do bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos.

Estreito de Ormuz

Ao anunciar o acordo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou nas redes sociais "a abertura livre de pedágio do Estreito de Ormuz".

A versão divulgada pela imprensa iraniana é diferente. Conforme a agência Mehr, Teerã reabrirá a passagem estratégica para o comércio de combustíveis "no prazo de 30 dias, de acordo com os ajustes iranianos".

Nesta segunda-feira (15), a agência de notícias Fars informou que, nas etapas finais da negociação, foi incluída uma cláusula que permitirá a Teerã impor o pagamento de "serviços marítimos" em Ormuz.

Mais negociações em 60 dias

O acordo é um sinal de novas negociações para solucionar os principais pontos de divergência entre os países, como o programa nuclear iraniano ou as sanções internacionais contra o Irã.

— As negociações começarão em um prazo de 60 dias com o objetivo de alcançar um acordo final — afirmou o vice-ministro iraniano das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi.

Outros temas que serão abordados nesta fase serão a "reconstrução e o desenvolvimento econômico" do Irã, assim como a implementação de um mecanismo para supervisionar os acordos alcançados, acrescentou.

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Araghchi diz que a única maneira de administrar o urânio enriquecido em seu país "é diluí-lo dentro do Irã".

O jornal The New York Times publicou uma entrevista com Trump nesta segunda-feira, na qual ele afirma que os países estavam negociando uma moratória de 20 anos para o programa de enriquecimento iraniano.

Ele também insistiu que os níveis de enriquecimento de urânio do Irã nunca poderiam ser usados para fins militares e que "nunca poderão ultrapassar uma determinada quantidade".