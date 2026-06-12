Esquerdista Sánchez propõe à rival Fujimori revisão de "todos os votos" do 2º turno no Peru

O candidato de esquerda Roberto Sánchez propôs nesta sexta-feira (12) à sua adversária de direita Keiko Fujimori a revisão de todos os votos do segundo turno presidencial no Peru, cuja lenta apuração avançou até 98%, com uma leve vantagem a favor dela.

Com 98,27% das atas apuradas, Fujimori reúne 50,005% dos votos, contra 49,995% de Sánchez, segundo dados da Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados em seu site.

"Proponho que solicitemos conjuntamente uma revisão exaustiva, uma recontagem de todo o processo, sobretudo onde haja indícios de que não tenha ocorrido a transparência que deveria existir", anunciou Sánchez em entrevista coletiva.

Para prosperar, a proposta de revisão precisaria ser aceita por Fujimori e posteriormente apresentada às autoridades eleitorais.

O segundo turno de 7 de junho colocou frente a frente a filha do falecido ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000) e Sánchez, herdeiro político do ex-presidente Pedro Castillo, preso após uma fracassada tentativa de autogolpe de Estado em 2022.

A apuração entrou em sua fase final com a revisão de atas de votação observadas ou contestadas, um procedimento que pode levar vários dias.

Embora isso faça parte do processo habitual, agora ganhou importância devido ao resultado apertado.

O resultado final pode levar entre duas e três semanas para ser conhecido, segundo as autoridades eleitorais.

Esta é a quarta vez que Fujimori disputa a Presidência, enquanto, para Sánchez, trata-se de sua primeira candidatura.

O vencedor substituirá o presidente interino José María Balcázar e se tornará o nono presidente do país em uma década.