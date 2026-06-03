Espanha registra recorde de mortes relacionadas ao calor para o mês de maio

A Espanha registrou 101 mortes relacionadas ao calor em maio, um recorde para o mês desde que as estatísticas começaram a ser coletadas em 2015, anunciou o Ministério da Saúde nesta quarta-feira (3).

"Esse número é 3,6 vezes maior que a média de mortes relacionadas ao calor registradas em maio na última década, o que destaca o impacto significativo que as ondas de calor podem ter na saúde, mesmo antes do início do verão", afirmou o ministério em um comunicado.

As estimativas são baseadas em um sistema chamado "MoMo" (Monitoramento da Mortalidade), que estuda as variações na mortalidade diária geral em comparação com o que seria esperado com base em dados históricos.

Em maio do ano passado, vários recordes de temperatura para o mês foram quebrados em diversas cidades espanholas, principalmente no norte do país, segundo a Agência Espanhola de Meteorologia (Aemet), que registrou "temperaturas extraordinariamente altas para maio".

De 2015 até o verão do hemisfério norte de 2025, a Espanha registrou "27.564 mortes atribuíveis a temperaturas elevadas", indicou o Ministério da Saúde. O ano de 2022 foi o mais letal, com 4.789 mortes, seguido por 2025, com 3.832.