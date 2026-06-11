Esfaqueamento desencadeia violentos protestos anti-imigrantes na Irlanda do Norte

Um ataque brutal com faca em uma rua da Irlanda do Norte desencadeou duas noites de violentos distúrbios, alimentados por discursos anti-imigrantes.

O suspeito, um sudanês de 30 anos que havia solicitado asilo no Reino Unido, foi acusado de tentativa de homicídio, após ataque ocorrido no norte de Belfast na noite de segunda-feira, 8. Também foi acusado de ameaça de morte e porte de faca.

Os protestos contra o ataque resultaram em violência em Belfast e em várias outras áreas. Homens mascarados incendiaram diversas casas que acreditavam abrigar imigrantes, atearam fogo a um ônibus e atiraram pedras e outros objetos contra a polícia.

O governo afirmou que mais de duas dezenas de pessoas perderam suas casas e 12 policiais ficaram feridos no que o secretário para a Irlanda do Norte, Hilary Benn, chamou na quinta-feira de "violência racista".

Vídeo registrou o esfaqueamento

Segundo a polícia, Hadi Alodid usou uma faca de cozinha para cegar Stephen Ogilvie no olho esquerdo e causou ferimentos profundos em sua cabeça, rosto e costas. Imagens fortes do ataque e da reação de transeuntes que imobilizaram o agressor se espalharam rapidamente nas redes sociais.

Enquanto Alodid recebia tratamento para um ferimento na mão, ele ameaçou matar um radiologista.

"Matei alguém, não sei se a pessoa está morta", disse Alodid à equipe médica, segundo um detetive que falou no tribunal.

A polícia não revelou a motivação do ataque, mas afirmou que não acredita que seja terrorismo.

Alodid não se declarou culpado durante sua comparecimento ao tribunal na quarta-feira, 10, e teve sua prisão preventiva decretada até a próxima audiência.

Prisão leva a protestos e violência

As autoridades, consternadas com o crime, instaram os manifestantes a manter a ordem e a civilidade, mas grupos vestidos com capuzes e máscaras pretas atiraram tijolos, pedras e rochas contra a polícia, incendiaram latas de lixo e queimaram veículos e casas.

"Quando o ataque aconteceu na noite de segunda-feira, 8, sabíamos que isso ia acontecer", disse Twasul Mohammed, um refugiado sudanês que ajudou famílias forçadas a deixar suas casas na terça-feira, 9, à BBC. "Todos estão apavorados, estamos mantendo nossos filhos em casa."

A violência eclodiu novamente na quarta-feira, embora em menor escala. A polícia usou canhões de água contra manifestantes nos arredores de Belfast, que atiravam tijolos e pedaços de pedra arrancados de muros de jardins e pátios. Dois policiais em Carrickfergus ficaram feridos por coquetéis molotov, informou a polícia.

Políticos de ambos os lados do governo de partilha de poder da Irlanda do Norte condenaram a violência.

Tumultos ocorreram após outros ataques com faca no Reino Unido

A violência lembrou os tumultos que varreram a Inglaterra e partes da Irlanda do Norte há dois anos, depois que um adolescente matou três meninas e feriu gravemente outras 10 pessoas em um ataque a facadas em uma aula de dança perto de Liverpool.

A violência em Belfast eclodiu uma semana depois de manifestantes entrarem em confronto com a polícia na cidade de Southampton, no sul da Inglaterra, em razão da sentença de um homem pelo assassinato a facadas de um estudante universitário.

Os três crimes envolveram suspeitos negros ou asiáticos e vítimas brancas.

Após os ataques, as famílias das vítimas apelaram à paz e afirmaram não desejarem violência em nome de seus entes queridos.

Outros fatores também contribuíram para inflamar a raiva.

No caso das meninas assassinadas em Southport em 2024, o suspeito foi erroneamente identificado nas redes sociais como um solicitante de asilo muçulmano. Mesmo depois de a polícia ter afirmado que ele era um cidadão britânico nascido no País de Gales (mais tarde revelado que foi criado por pais cristãos de Ruanda), os protestos foram direcionados principalmente a migrantes e muçulmanos.

A indignação com o esfaqueamento em Southampton concentrou-se no fato de que a polícia, ao chegar ao local do que havia sido relatado como uma agressão racista, confundiu a vítima, Henry Nowak, com o agressor.

Inicialmente, ignoraram os apelos de Nowak de que havia sido esfaqueado e não conseguia respirar, e o algemaram enquanto ele agonizava.

Vickrum Digwa, que portava uma faca cerimonial usada pelos sikhs, mas utilizou uma adaga mais longa para esfaquear Nowak, mentiu para a polícia ao afirmar que Nowak o atacou, disse o juiz William Mousley ao sentenciá-lo à prisão perpétua.

Nigel Farage, líder do partido anti-imigração Reform UK, afirmou que o assassinato de Nowak foi um exemplo do chamado policiamento de duas classes - um argumento popular da extrema-direita que sugere que as minorias étnicas recebem um tratamento melhor do que os brancos.

Autoridades governamentais e policiais negaram a existência de tal viés, e muitos especialistas afirmam que o policiamento na Grã-Bretanha favorece pessoas brancas. Um relatório divulgado há três anos constatou que a Polícia Metropolitana, a maior força policial do Reino Unido, estava repleta de racismo institucional.

Políticos se aproveitam de crimes para promover sua agenda

A reação aos ataques com faca reflete um aumento generalizado do sentimento anti-imigração em partes do Reino Unido e da Europa, alimentado pelo debate político sobre requerentes de asilo, travessias em pequenas embarcações e pressão sobre os serviços públicos, e intensificado por debates online.

Os manifestantes foram convocados para a ação nas redes sociais por ativistas do Reino Unido, incluindo Stephen Yaxley-Lennon, também conhecido como Tommy Robinson, e mobilizados por figuras influentes internacionais, como o magnata da tecnologia Elon Musk.

Musk publicou mais de 100 tweets sobre política britânica, com foco especial no assassinato de Nowak, por volta da época do julgamento de Digwa, e se ofereceu para financiar um processo privado contra a polícia local.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, em uma postagem no X, atribuiu o assassinato de Nowak à "invasão em massa de migrantes, muitos dos quais desprezam o Ocidente e as pessoas que o amam".

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, respondeu às críticas de Musk e Vance, condenando pessoas que "tentam interferir em nossa democracia e buscam fomentar a divisão em nossas ruas".

Mark Rowley, chefe da Polícia Metropolitana de Londres, afirmou que a desinformação e a informação falsa online estão "bem no centro dos nossos desafios em relação à desordem pública".

Alguns culpam a fronteira aberta entre a Irlanda e a Irlanda do Norte

Algumas figuras políticas apontaram para a fronteira praticamente aberta entre a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, por onde o suspeito chegou a Dublin vindo de Paris antes de seguir para o norte.

A fronteira é uma questão política sensível. Permitir a livre circulação de pessoas é um pilar fundamental do processo de paz que, em grande parte, pôs fim a décadas de violência conhecidas como "The Troubles" (Os Conflitos). O conflito envolvendo militantes republicanos irlandeses e unionistas britânicos e as forças de segurança do Reino Unido deixou quase 3.600 mortos antes do acordo de paz de 1998.