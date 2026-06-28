Escritor francês encontra livro gerado por IA e assinado com seu nome

O escritor e viajante francês Julien Blanc-Gras denunciou neste domingo (28), no jornal Le Monde, que a Amazon estava vendendo um "livro parasitário" gerado por inteligência artificial (IA) assinado com seu nome, embora ele não o tenha escrito.

Vendido por 17,05 euros (cerca de R$ 103), "Guia Completo de Aventuras: Um Manual de Sobrevivência para o Viajante Moderno" aparecia supostamente assinado por ele, em uma resenha que o apresentava na Amazon como um "autor aventureiro".

"Julien Blanc-Gras sou eu. E, de fato, sou um escritor que viaja. O problema é que eu nunca escrevi esse livro", afirmou em uma coluna publicada no Le Monde.

"Gigantes da tecnologia estão saqueando nosso trabalho para alimentar seus modelos de IA, sem nosso consentimento e sem qualquer compensação. IA que satura nossas telas e abala os alicerces da realidade. IA que, de agora em diante, pode se apropriar de nossas vozes, nossas imagens e nossos nomes em golpes deploráveis", escreveu.

O autor observa que obras geradas por IA abundam online, assinadas por autores fictícios, mas ressalta que este caso é "diferente".

"Eu não sou fictício. É realmente o meu nome que aparece na capa. Chegamos a um novo patamar: o roubo de identidade de um escritor", denuncia.

Ele afirma que já contatou um advogado para avaliar possíveis medidas legais e também denunciou a Amazon.

Após a denúncia, o livro foi retirado da plataforma, mas, segundo o autor, ainda está sendo vendido "em muitos outros sites, americanos, dinamarqueses e coreanos".