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Quase 3 mil feridos

"Perdi minha família": venezuelanos buscam parentes após terremotos; número de mortes sobe para 920

Tremores de 7,2 e 7,5 graus atingiram o país na noite de quarta-feira, formando um cenário de caos e desespero. Ajuda internacional começa a chegar para ajudar nas buscas por sobreviventes

AFP

Margioni BERMÚDEZ, com Leticia PINEDA em Caracas

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