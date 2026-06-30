Equipes brasileiras enviadas à Venezuela resgatam duas pessoas com vida após terremoto

As equipes brasileiras enviadas pelo governo à Venezuela resgataram ao menos duas pessoas com vida dos escombros resultantes dos terremotos que atingiram o país, informou o Ministério das Relações Exteriores nesta terça-feira, 30. Segundo o Itamaraty, as equipes atuam principalmente em La Guaira, uma das regiões mais afetadas.

Ao todo, 6.461 pessoas já foram resgatadas após os abalos sísmicos de 24 de junho. Segundo o novo balanço oficial divulgado pelo governo venezuelano, o número de mortos subiu para 1.943.

A Força Aérea Brasileira (FAB) já realizou quatro voos humanitários ao país. No último domingo, 28, a aeronave transportou 35 bombeiros militares de Minas Gerais e São Paulo.

O governo brasileiro também enviou medicamentos e insumos para o atendimento de 1.500 pessoas, além de purificadores de água com painéis solares, capazes de filtrar até 5 mil litros de água por dia por unidade. A missão de socorro ainda mobilizou uma aeronave cargueira KC-390 Millennium, que transportou uma estrutura completa de hospital de campanha pertencente à Marinha do Brasil.

O governo brasileiro resgatou 13 brasileiros que estavam de passagem pelo país. Eles tinham procurado a Embaixada do Brasil em Caracas, em caráter emergencial, uma vez que o aeroporto comercial da capital venezuelana estava fechado. O transporte foi feito em aproveitamento da aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) que levou ajuda humanitária para socorrer os venezuelanos e iria voltar vazia ao Brasil.