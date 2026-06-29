Equador: explosão perto de agência de regulação de mineração é vista como 'atentado criminoso'

Uma potente explosão em frente à Agência de Regulação e Controle Mineiro do Equador causou danos materiais e deixou um guarda com ferimentos leves, justamente no momento em que esse órgão lidera uma ofensiva contínua contra a mineração ilegal.

O major da polícia Jorge Pastor disse a jornalistas que se tratou de "um atentado" e informou que no local da explosão - ocorrida na madrugada de segunda-feira (29) ao norte de Quito - foi encontrado um panfleto com ameaças. Ele acrescentou que os responsáveis ainda não foram identificados.

Nas proximidades desse edifício foi encontrado um veículo incendiado, o que "poderia ter relação com o fato investigado", e a onda expansiva causou estragos, especialmente nas janelas do próximo Ministério da Agricultura, disse Pastor.

Dezenas de explorações ilegais de mineração, especialmente de ouro, foram descobertas nos últimos anos em grande parte do país, sendo atribuídas pelas autoridades a grupos criminosos como Los Lobos e Los Choneros.

De acordo com estimativas oficiais, no ano passado o crime organizado conseguiu movimentar US$ 1,3 bilhão provenientes da extração ilegal de ouro.

Para combater esse crime, o governo determinou que as Forças Armadas realizem operações permanentes nas áreas onde minerais são extraídos ilegalmente. Os militares têm a ordem de destruir a maquinaria pesada e as instalações com explosivos, confiscar o material aurífero e deter os operadores.

Em 2025, os militares realizaram 386 operações contra a mineração ilegal e, até agora, neste ano, realizaram 1.151 ações, segundo informações oficiais. Fonte: Associated Press.