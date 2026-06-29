Epidemia de ebola se espalha para uma quarta província na RDC

A epidemia de ebola na República Democrática do Congo (RDC), que já causou 360 mortes, se espalhou para uma quarta província e agora afeta todo o nordeste do país, uma região com uma população de aproximadamente 15 milhões de habitantes.

Segundo uma fonte do Instituto Nacional de Pesquisa Biomédica (INRB), um novo caso foi detectado na província de Alto Uele, que faz fronteira com o Sudão do Sul e a República Centro-Africana.

O caso envolve uma pessoa que viajou de Bunia, capital da província vizinha de Ituri, epicentro da epidemia. Um funcionário da saúde informou à AFP que o indivíduo afetado morreu.

O ebola é uma doença viral mortal transmitida por contato direto com fluidos corporais. Pode causar febre hemorrágica e falência múltipla de órgãos.

Até o momento, este surto, causado pela cepa Bundibugyo, resultou na morte de 360 pessoas, de um total de 1.274 casos confirmados, de acordo com o INRB.