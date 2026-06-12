Epidemia de ebola continua se espalhando na RDC, alerta OMS

A epidemia de ebola que assola o leste da República Democrática do Congo (RDC) continua se espalhando, com um número crescente de casos e expansão para novas áreas geográficas, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta sexta-feira (12).

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde congolês e disseminados pela OMS, havia 676 casos confirmados na quinta-feira, incluindo 136 mortes, ligados à rara cepa Bundibugyo, causadora da epidemia e para a qual atualmente não existe vacina ou tratamento autorizado.

A grande maioria das infecções está concentrada na província de Ituri (nordeste), mas casos já foram relatados em 34 zonas de saúde em Ituri, Kivu do Norte e Kivu do Sul, indicou a OMS.

"Casos estão sendo identificados quase diariamente em novas zonas de saúde, refletindo tanto a verdadeira escala da epidemia - provavelmente maior do que a detectada atualmente - quanto a alta mobilidade da população", disse a jornalistas em Genebra Olivier le Polain, chefe da unidade de Epidemiologia e Análise para Intervenções da OMS, falando a partir de Beni, em Kivu do Norte.

Na RDC, os sistemas de saúde são frágeis e a insegurança persiste, o que torna a resposta à epidemia "particularmente difícil", segundo a OMS.