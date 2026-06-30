Eleições presidenciais francesas serão em 18 de abril e 2 de maio

A França irá às urnas para eleger seu próximo presidente nos dias 18 de abril e 2 de maio de 2027, informou nesta terça-feira (30) uma fonte do Poder Executivo, confirmando informações divulgadas pela imprensa local.

"A decisão será oficializada amanhã (quarta-feira), durante o Conselho de Ministros", acrescentou a fonte.

De acordo com a Constituição, a eleição deve ser realizada entre 20 e 35 dias antes do término do mandato de cinco anos de Emmanuel Macron, iniciado em 14 de maio de 2022.

Assim, o pleito ocorrerá durante as férias de primavera e, no caso do segundo turno, no dia seguinte ao Dia do Trabalhador.

Segundo o jornal Ouest-France, esse calendário foi escolhido em vez da outra alternativa, que previa a realização das votações uma semana antes, nos dias 11 e 25 de abril.

As pesquisas de opinião têm indicado repetidamente que a extrema direita poderá liderar o primeiro turno das eleições de 2027, embora ainda não esteja claro quem será seu candidato.