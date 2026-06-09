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Eleições no Peru seguem indefinidas, com disputa voto a voto; em Porto Alegre, Sánchez supera Keiko Fujimori

Voto no Exterior pode definir futuro presidente. Mais de 96% das urnas já foram apuradas, em processo que pode levar mais duas semanas

Gustavo Chagas

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