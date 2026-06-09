Eleições no Peru seguem indefinidas, com disputa voto a voto; em Porto Alegre, Sánchez supera Keiko Fujimori

Ambos os candidatos somam cerca de 8,9 milhões de votos. CONNIE FRANCE and ERNESTO BENAVIDES / AFP

As eleições presidenciais no Peru ingressam no terceiro dia de apuração ainda indefinidas. A atualização mais recente, na noite de terça-feira (9), aponta o candidato de esquerda Roberto Sánchez com 50,118% dos votos, contra 49,882% da direitista Keiko Fujimori — ambos com cerca de 8,9 milhões de votos cada.

Restando abrir menos de 4% das urnas, a diferença entre os candidatos é de aproximadamente 42 mil votos. Diante deste cenário, o voto no Exterior é considerado importante. Dos 27 milhões de eleitores aptos, 1,1 milhão estão fora do território peruano.

Em Porto Alegre, por exemplo, Sánchez superou Keiko Fujimori por 66 votos a 57. Ao considerar a participação de peruanos em todo o Brasil, a candidata obtém vantagem (veja abaixo).

Modelos matemáticos que observam os votos que ainda restam ser computados indicam que Keiko Fujimori deve ter vantagem no Exterior, enquanto Sánchez pode captar melhores resultados em áreas rurais do Peru.

O resultado final será conhecido dentro de duas semanas ou até mais, disse à AFP o chefe da autoridade eleitoral responsável pela apuração.

Keiko Fujimori é filha do ex-presidente autocrata Alberto Fujimori, que governou de 1990 a 2000 e morreu em 2024. A candidata está em sua quarta tentativa de chegar à presidência.

Sánchez é herdeiro político do ex-presidente Pedro Castillo, preso pela tentativa fracassada de autogolpe de Estado de 2022.

Como votaram os peruanos no Brasil

Eleitores peruanos que vivem no Brasil estão dando vantagem para Keiko Fujimori. Com 77,2% das urnas apuradas, a candidata tem 2.270 votos, contra 1.835 de Sánchez.

Porto Alegre foi a única cidade brasileira, até o momento, em que Sánchez superou Fujimori.

Os votos de peruanos em Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro e Salvador ainda não foram apurados.

Porto Alegre

Sánchez: 66

Fujimori: 57

Brasília

Fujimori: 109

Sánchez: 79

Curitiba

Fujimori: 130

Sánchez: 78

Goiânia

Fujimori: 57

Sánchez: 20

Manaus

Fujimori: 417

Sánchez: 162

Rio Branco

Fujimori: 61

Sánches: 38

São Paulo