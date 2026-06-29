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Pleito acirrado 
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Eleições no Peru: Keiko Fujimori tem 50,13% dos votos com 100% das urnas apuradas; vitória precisa ser oficializada 

Sánchez recebeu 49,86%; a apuração das unas foi finalizada três semanas após o segundo turno das eleições do Peru

AFP

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