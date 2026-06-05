Economia da zona do euro contraiu 0,2% no 1º trimestre (revisão oficial)

A economia da zona do euro se contraiu no primeiro trimestre, segundo uma estimativa revisada publicada nesta sexta-feira (5) pelo Eurostat, que inicialmente havia reportado crescimento praticamente nulo no início do ano.

Segundo essa nova estimativa, o Produto Interno Bruto (PIB) dos 21 países que compartilham a moeda única encolheu 0,2% nos primeiros três meses do ano, em comparação com o trimestre anterior, em vez do crescimento de 0,1% anunciado anteriormente.

Esta revisão, de uma amplitude incomum, está ligada a uma queda ainda mais acentuada da atividade econômica na Irlanda (-12,1%) do que a inicialmente calculada.