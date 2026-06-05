Economia da zona do euro contraiu 0,2% no 1º trimestre

A economia da zona do euro se contraiu no primeiro trimestre, segundo uma estimativa revisada publicada nesta sexta-feira (5) pelo Eurostat, que inicialmente havia reportado crescimento praticamente nulo no início do ano.

Segundo essa nova estimativa, o Produto Interno Bruto (PIB) dos 21 países que compartilham a moeda única encolheu 0,2% nos primeiros três meses do ano, em comparação com o trimestre anterior, em vez do crescimento de 0,1% anunciado anteriormente.

Esta revisão, de uma amplitude incomum, está ligada a uma queda ainda mais acentuada da atividade econômica na Irlanda (-12,1%) do que a inicialmente calculada.

O Gabinete de Estatísticas da Irlanda (CSO) declarou que esta revisão excepcional se deveu à inclusão de dados relativos a empresas multinacionais, que têm um impacto significativo na economia irlandesa.

"Excluindo o efeito do PIB irlandês, o crescimento da zona euro mantém-se notavelmente estável, em torno de 0,2% por trimestre", observou Rory Fennessy, da Oxford Economics.

Contudo, as perspetivas para a zona euro continuam sombrias, uma vez que a guerra no Oriente Médio e a consequente crise energética continuam afetando a economia da região, sem um fim à vista.

Tudo indica que "o pior do impacto no crescimento decorrente da atual crise de abastecimento e inflação ainda está por vir", afirmou Fennessy.