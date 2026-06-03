Drone atinge ônibus e mata ao menos sete pessoas em área da Ucrânia controlada pela Rússia

Ao menos sete pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas após um drone atingir um ônibus de viagem em Donetsk, no leste da Ucrânia – área controlada pela Rússia. A ofensiva ocorreu na madrugada desta quarta-feira (3). O Kremlin afirma que o ataque partiu do exército ucraniano.

"Em Yenakiyevo, um drone atacou um ônibus que viajava de Moscou para Simferopol; segundo informações preliminares, sete civis foram mortos", escreveu Denis Pushilin, chefe da administração local estabelecida pela Rússia, na plataforma de mensagens Telegram.

Conforme Pushilin, entre os feridos há pessoas com ferimentos de "diferentes graus de gravidade". Todos foram encaminhados para atendimento médico. A guerra entre Rússia e Ucrânia já dura mais de quatro anos.

Nas primeiras horas da quarta-feira, a Rússia informou que suas defesas aéreas interceptaram 354 drones ucranianos em várias regiões, incluindo áreas de fronteira e a Crimeia anexada. O governador da região de Leningrado, na Rússia, Aleksandr Drozdenko, informou que 50 drones foram abatidos somente naquela área.

Na Ucrânia, na cidade de Kherson, no sul do país, uma mulher de 86 anos foi morta em um ataque de drone russo, de acordo com o chefe da administração militar local, Yaroslav Shanko.