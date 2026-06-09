Dois militares iranianos morreram em ataques israelenses na segunda-feira

Pelo menos dois militares iranianos do sistema de defesa aérea morreram na segunda-feira em ataques israelenses, informou a televisão estatal da República Islâmica nesta terça-feira (9).

Israel e Irã anunciaram na segunda-feira a suspensão das hostilidades, depois da retomada dos ataques diretos após dois meses de um frágil cessar-fogo na guerra no Oriente Médio.

Os dois militares morreram "quando cumpriam sua missão de defender o céu do país", afirmou a emissora, sem especificar a patente, nem o local do ataque.