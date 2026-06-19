Dois homens são presos no Reino Unido por incêndios supostamente incentivados pela Rússia

Um juiz do Reino Unido ordenou a prisão, nesta sexta-feira (19), de dois homens por incêndios, supostamente incentivados pela Rússia, a duas residências em Londres e um veículo vinculado ao primeiro-ministro, Keir Starmer.

Segundo os promotores, a dupla -formada por Roman Lavrynovych, de 22 anos e nacionalidade ucraniana, e Stanislav Carpiuc, de 27 e nacionalidade romena- recebeu uma oferta em dinheiro por meio do aplicativo de mensagens Telegram para que realizasse os ataques.

A pessoa, de língua russa, que lhes fez a oferta utilizava o nome 'El Money'.

Ao condenar Lavrynovych a sete anos de prisão, o juiz Neil Garnham afirmou que havia sido um "idiota útil" e acrescentou que o haviam utilizado como um "peão" a serviço de uma "causa desconhecida" que colocou vidas em perigo.

"Você aceitou realizar este ato insensato de incêndio criminoso por dinheiro. Não era um homem de grandes princípios e foi fácil de comprar", acrescentou.

Por sua vez, Carpiuc, que apoiou e incentivou Lavrynovych, foi condenado a dois anos de prisão.

Os homens perpetraram ataques noturnos em maio de 2025 contra duas casas situadas em Londres e ligadas a Starmer, incluindo sua antiga residência, onde viviam sua cunhada e sua família, e contra um carro que havia pertencido ao primeiro-ministro.

Na segunda-feira (15), um juiz do Tribunal Penal de Londres os declarou culpados de conspirar para causar danos por meio de incêndio.

Os promotores destacaram que os autores não expressaram qualquer motivação política para cometer os delitos e que seu objetivo foi exclusivamente econômico.

Lavrynovych, que, segundo a Promotoria, iniciou os três incêndios, foi declarado culpado de duas acusações adicionais de incêndio com desprezo temerário pela vida.

Após a condenação de ambos, Starmer comemorou os vereditos.

O primeiro-ministro afirmou que estes ataques devem "ser entendidos em um contexto mais amplo" e destacou que a Ucrânia "está se saindo melhor" na guerra, à medida em que as sanções ocidentais têm "um impacto real na Rússia".