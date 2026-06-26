Destroços de pequeno avião são vistos na base de principal arranha-céu de Pequim

Um testemunho e imagens obtidas pela AFP indicam que os destroços do que parece ser uma pequena aeronave foram encontrados nesta sexta-feira (26) aos pés do arranha-céu mais alto de Pequim, enquanto jornalistas da agência observaram uma abertura em um dos andares superiores do edifício.

Em um vídeo gravado de um prédio próximo, caminhões dos bombeiros aparecem lançando água sobre grandes colunas de fumaça que saem da Torre Citic, de 528 metros de altura, localizada no distrito financeiro, no leste da capital chinesa.

As imagens também mostram um fragmento do que parece ser uma pequena aeronave ao pé do edifício, situado nas proximidades da sede da televisão estatal chinesa.

Jornalistas da AFP observaram janelas destruídas em um dos andares superiores da torre. Havia forte presença policial e ambulâncias no local.

A polícia se recusou a comentar o incidente.

"Não sei por que esse avião veio voar aqui. É realmente muito estranho", disse à AFP uma testemunha que pediu anonimato.

Outro homem, que afirmou trabalhar na Torre Citic, declarou: "Quando saí, vi destroços. Pareciam parte de um avião."

Uma ocupante do prédio afirmou que os funcionários foram orientados a deixar o edifício pelas escadas, sem usar os elevadores. "Desci correndo dezenas de andares", contou.

Se uma aeronave realmente atingiu a Torre Citic, trata-se de um incidente incomum em Pequim, cidade submetida a rígidas medidas de segurança e a severas restrições ao uso do espaço aéreo.

Segundo um estudante ouvido pela AFP, imagens e publicações sobre o incidente foram rapidamente removidas da internet.

A Torre Citic tem capacidade para cerca de 12 mil funcionários. Em abril, as autoridades chinesas proibiram a venda de drones em Pequim e passaram a exigir autorização prévia para qualquer voo sobre a capital.