Democratas lideram as primárias para governador na Califórnia

Os democratas estavam próximos de manter o governo da Califórnia nesta quarta-feira (3), à medida que avançava a contagem de votos nas primárias para governador do estado e para a prefeitura de Los Angeles, a segunda maior cidade dos Estados Unidos.

As chamadas "primárias da selva" do estado colocam todos os candidatos em uma única grande votação. Os dois aspirantes mais votados - independente do partido - avançam para as eleições gerais de novembro, que definirão o sucessor do governador democrata Gavin Newsom, que não pode disputar o pleito novamente devido ao limite de mandatos.

O democrata Xavier Becerra, que foi secretário de Saúde do ex-presidente Joe Biden, estava em uma ótima posição após a divulgação dos primeiros resultados, com quase 29% dos votos.

A disputa pelo segundo lugar estava entre Steve Hilton (23%), um republicano apoiado pelo presidente Donald Trump, e o democrata Tom Steyer (22%).

Hilton, ex-estrategista político britânico, fez campanha culpando os democratas pelos problemas do estado em habitação, custo de vida e pessoas em situação de rua.

Steyer, um bilionário gestor de fundos de investimentos, gastou mais de 200 milhões de dólares (um bilhão de reais) de seu próprio patrimônio em uma campanha que defende o aumento de impostos para os ricos e a redução das contas de serviços públicos para a pressionada classe média californiana.

O estado da Califórnia é famosos pela lentidão de sua contagem de votos.

A grande quantidade de votos enviados por correio pode atrasar ainda mais o processo. Analistas acreditam que as cédulas que demoram mais a chegar favorecem os democratas.

Os habitantes de Los Angeles também votaram na terça-feira nas primárias para a prefeitura da cidade.

A atual prefeita, Karen Bass, que busca um segundo mandato, está na disputa e enfrenta um antigo aliado de esquerda na Câmara Municipal e um combativo astro de reality show que é candidato pela direita.

Os primeiros resultados mostram Bass na liderança, mas também apontam um desempenho sólido de Spencer Pratt, um antigo vilão dos reality shows.

A vereadora Nithya Raman, uma socialista democrata, também tem chances de avançar para a disputa de novembro.

A terça-feira também foi marcada por eleições primárias em Iowa, Montana, Nova Jersey, Novo México e Dakota do Sul.