Democrata acusa Trump de bloquear ponte entre EUA e Canadá para ajudar doador

A candidata democrata ao Senado pelo estado de Michigan denunciou, nesta quarta-feira (24), que o presidente americano, Donald Trump, está bloqueando a inauguração de uma nova ponte entre os Estados Unidos e o Canadá para favorecer um doador.

A acusação de Mallory McMorrow começou a circular há meses, depois que Trump divulgou informações, aparentemente enganosas, sobre a construção da Ponte Internacional Gordie Howe, que custou cerca de 4,7 bilhões de dólares (R$ 24,4 bilhões), e liga Detroit a Windsor, em Ontário.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, anunciou, em 9 de junho, que a ponte seria inaugurada oficialmente dentro de três dias. No entanto, se retratou dois dias depois porque Washington tinha pedido o cancelamento da abertura da obra.

Em um anúncio de campanha e um comunicado de imprensa publicados nesta quarta, McMorrow denunciou que o atraso é culpa de Trump, que agia em nome de Matthew Moroun, um bilionário que doou um milhão de dólares (aproximadamente R$ 5 milhões) a um comitê de ação política pró-Trump, o MAGA Inc.

A família de Moroun controla a ponte Ambassador, que há décadas liga os centros automobilísticos de Detroit e Windsor.

"A ponte Gordie Howe está concluída, mas Donald Trump não vai inaugurá-la porque a família bilionária proprietária da outra ponte lhe deu um milhão de dólares", afirmou.

"Sou Mallory McMorrow e tenho uma mensagem para o presidente: abra esta maldita ponte", diz a candidata democrata ao Senado estatual em um vídeo de campanha.

Em fevereiro, uma postagem de Trump em sua plataforma, Truth Social, na qual criticava a construção da ponte Gordie Howe, surpreendeu muitas pessoas no Canadá.

Na mensagem, o republicano denunciava que a ponte tinha sido construída quase sem materiais americanos e que não permitiria sua abertura até que fosse de propriedade dos Estados Unidos "em pelo menos 50%".

O jornal The New York Times noticiou em fevereiro que Trump criticou a ponte Gordie Howe após uma reunião entre Moroun e o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick.