DeepSeek avaliada em US$ 50 bilhões após rodada de financiamento

Investidores avaliaram a startup chinesa de inteligência artificial (IA) DeepSeek em mais de 50 bilhões de dólares após sua primeira rodada de financiamento, informou a imprensa.

A empresa lançou seu modelo de IA mais recente em abril, depois de surpreender o mundo em 2025 com um chatbot de baixo custo que igualava em capacidade seus rivais americanos.

Recentemente, a startup arrecadou mais de 50 bilhões de yuans (7,4 bilhões de dólares), informaram o Wall Street Journal e o The Information, que citaram fontes próximas ao grupo.

A operação avalia a empresa em mais de 50 bilhões de dólares. A DeepSeek não respondeu ao pedido de comentário da AFP.

Treinar e operar modelos de IA de ponta é um negócio caro, que exige bilhões de dólares em infraestrutura de computação.

Apesar de suas grandes ambições, no momento as maiores empresas de IA do mundo são negócios que operam no vermelho e tentam descobrir como gerar lucros no futuro.

Washington afirma que o modelo mais recente da DeepSeek - um dos mais avançados da China - está cerca de oito meses atrasado na comparação com as melhores ofertas das empresas americanas.

A startup americana Anthropic foi avaliada em 965 bilhões de dólares após uma rodada de financiamento de US$ bilhões, enquanto a OpenAI, criadora do ChatGPT, alcançou uma avaliação de 852 bilhões de dólares em março.