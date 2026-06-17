Cúpula do G7 foca no futuro controverso da IA e no domínio dos EUA sobre o setor

O G7 encerra, nesta quarta-feira, 17, três dias de conversas nos Alpes franceses, com discussões sobre o tema controverso do futuro da inteligência artificial (IA) e a predominância dos EUA no setor.

Executivos de empresas líderes de IA, incluindo o CEO da OpenAI, Sam Altman, o CEO do Google DeepMind, Demis Hassabis, e o CEO da Anthropic, Dario Amodei, participam das discussões enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, e outros líderes encerram as conversas formais das principais nações industrializadas com uma sessão sobre o futuro da IA e outra sobre como fomentar o crescimento econômico.

Trump planeja fazer uma parada nos arredores de Paris para um jantar no Palácio de Versalhes antes de voltar de avião para Washington.

Na terça, 16, os líderes do G7 passaram a maior parte das reuniões discutindo a guerra entre Rússia e Ucrânia e um acordo provisório para encerrar a guerra no Oriente Médio. Trump não revelou detalhes do pacto que deve ser assinado pelos Estados Unidos e pelo Irã na sexta-feira, 19, na Suíça, dizendo que "ninguém sabe o que é, mas é muito forte".

O G7 inclui França, Canadá, Alemanha, Itália, Japão, EUA e Reino Unido. As nações convidadas nesta cúpula incluem Brasil, Egito, Índia, Quênia, Coreia do Sul, Catar, Ucrânia e Emirados Árabes Unidos. Fonte: Associated Press.