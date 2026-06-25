Cultivo de drogas aumentou 3,5% na Colômbia em 2024, diz ONU

O cultivo de drogas aumentou 3,5% em 2024 em comparação com o ano anterior na Colômbia, o maior produtor mundial de cocaína, segundo o relatório anual da ONU publicado nesta quinta-feira (25).

O aumento ocorreu em meio ao crescente poder de grupos criminosos, financiados principalmente pelo narcotráfico e que semeiam o terror no país.

"Foram identificados 261 mil hectares de (folha de) coca" em 2024, a base para a produção da cocaína, afirma o relatório das Nações Unidas, publicado em conjunto com o Ministério da Justiça da Colômbia.

Em 2023, foram registrados 253 mil hectares.

O presidente em fim de mandato, Gustavo Petro, tentou, sem sucesso, negociar a paz com os cartéis de drogas. Os criminosos aproveitaram os diálogos para aumentar seu controle territorial e seus efetivos, segundo especialistas.

O relatório revela um avanço tecnológico nas redes de produção de cocaína. Uma análise policial de amostras apreendidas em locais de fabricação mostra "uma pureza média acima de 92%", "antes de entrar na rede de tráfico".

Além disso, surgiu uma nova tendência em que "redes criminosas estão exportando subprodutos", como a pasta-base da cocaína, "para refino direto no país de destino".

O documento não incluiu dados sobre a produção de cocaína devido a divergências entre o governo de esquerda e as Nações Unidas, que concordaram em revisar a metodologia antes de publicar o indicador.

Após os Estados Unidos retirarem a Colômbia da certificação de aliada no combate às drogas no ano passado, Petro acusou a organização internacional de usar uma métrica imprecisa.

Mais de 53% da área com cultivos de coca está localizada em áreas remotas habitadas por indígenas, agricultores e afrodescendentes, ou dentro de parques naturais.

O cultivo de drogas e a produção de cocaína na Colômbia estão entre os principais desafios enfrentados pelo presidente eleito, o direitista Abelardo de la Espriella, que promete erradicar as plantações com a ajuda dos Estados Unidos.