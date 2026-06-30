Criança é retirada com vida dos escombros seis dias após terremotos na Venezuela; assista

Uma criança de três anos foi resgatada com vida por equipes da Jordânia nesta terça-feira (30), após passar seis dias sob os escombros deixados pelos terremotos que atingiram a Venezuela.

O resgate ocorreu em Caracas, capital do país, e foi registrado em vídeo pela Diretoria de Segurança Pública (DSP) da Jordânia (assista acima).

Segundo o órgão, as equipes levaram horas para alcançar a vítima, que estava presa sob os destroços de uma casa. O porta-voz da DSP afirmou que os sinais vitais pareciam bons no momento em que ela foi localizada.

"A equipe trabalhou por horas na remoção dos escombros, utilizando equipamentos especializados de última geração e monitorando os sinais vitais da criança por meio de dispositivos de imagem térmica, até alcançar e retirar a criança com grande profissionalismo, sem qualquer dano", informou o porta-voz do órgão, segundo divulgado pela DSP nas redes sociais.

Ainda de acordo com o porta-voz, a criança "recebeu imediatamente os primeiros socorros" e foi levada ao hospital mais próximo na região.

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Terremotos na Venezuela

Diversas equipes de busca de diferentes países foram enviadas à Venezuela após dois terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingirem o país na última quarta-feira (24). Ao menos 1.719 pessoas morreram e mais de 5 mil ficaram feridas em decorrência do desastre. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que cerca de 50 mil pessoas ainda estejam desaparecidas.

Os tremores são considerados os mais graves a atingir o país desde 1900. Os abalos se concentraram nas regiões de La Guaira e Caracas e deixaram ao menos 855 edifícios danificados, dos quais 189 desabaram completamente.