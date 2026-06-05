Criação de empregos nos EUA superou as expectativas em maio, mas desemprego permaneceu em 4,3%

Os Estados Unidos criaram 172 mil empregos em maio, muito acima das expectativas do mercado, enquanto o desemprego permaneceu estável, segundo dados do governo divulgados nesta sexta-feira (5).

Ao longo do último ano, o crescimento do emprego nos Estados Unidos oscilou entre expansão e contração mês a mês, mas os dados de maio marcam o terceiro mês consecutivo de aumento.

"O emprego total no setor não agrícola aumentou em 172 mil em maio e a taxa de desemprego permaneceu inalterada em 4,3%", disse o escritório de Estatísticas Trabalhistas dos EUA.

"Os aumentos de emprego foram registrados em lazer e hotelaria, governo local e saúde", acrescentou.

Economistas consultados pela Dow Jones Newswires e pelo The Wall Street Journal previam um aumento de 80.000 vagas de emprego.

Os dados divulgados nesta sexta-feira também revisaram para cima o total de vagas criadas em março e abril (93.000), um sinal de que o mercado de trabalho pode estar saindo de um período de turbulência.

O setor de lazer e hotelaria adicionou 70.000 vagas no mês passado, segundo os novos dados, bem acima da média mensal de 14.000 vagas registradas no último ano.

O setor de saúde continuou sendo um dos principais motores do mercado de trabalho, com a criação de 35.000 vagas em maio.

O setor financeiro, no entanto, perdeu 22.000 vagas, com as perdas concentradas nos setores de seguros e bancos comerciais.

O transporte aéreo perdeu 9.000 empregos após a companhia aérea de baixo custo Spirit reduzir gradualmente suas operações.