Corpos de dois montanhistas são recuperados após avalanche no Peru

Socorristas recuperaram os corpos de uma montanhista canadense e de seu marido mexicano, mortos após uma avalanche enquanto escalavam o pico Tocllaraju, nos Andes peruanos, informou a polícia nesta sexta-feira (19).

O deslizamento ocorreu na madrugada de quarta-feira, quando os dois estrangeiros e um terceiro integrante da expedição subiam os 6.034 metros de altitude da montanha, localizada na Cordilheira Branca, cerca de 400 quilômetros ao norte de Lima.

"Foram recuperados os corpos da canadense Sandra Covone e do mexicano Daniel Navarro, encontrados na área do deslizamento e trasladados para a cidade de Huaraz", informou a polícia em comunicado.

O montanhista peruano que integrava o grupo, Florentino Caldula, sobreviveu à avalanche e foi resgatado no mesmo dia do acidente.

Segundo as equipes de resgate da polícia e da Associação de Guias de Alta Montanha, as buscas ocorreram em uma área de difícil acesso, a cerca de 5.500 metros de altitude e sob condições geográficas e climáticas adversas.

Os corpos foram levados ao necrotério de Huaraz para os trâmites de repatriação.

A Cordilheira Branca, no nordeste do Peru, abriga montanhas como o Huascarán, a mais alta do país, com 6.757 metros de altitude, e o Huandoy (6.395 metros), atraindo escaladores e turistas de todo o mundo.