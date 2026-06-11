Coreia do Sul multa grupo de comércio eletrônico por vazamento de dados

A Coreia do Sul anunciou uma multa recorde de 408 milhões de dólares (2,1 bilhões de reais) à gigante local do comércio eletrônico Coupang por um vazamento que expôs os dados de mais de 30 milhões de clientes e provocou críticas de congressistas americanos.

A medida encerra uma investigação de vários meses sobre a maior plataforma de venda online do país, que tem sede nos Estados Unidos.

As denúncias de um vazamento em larga escala de dados foram reveladas em novembro e se tornaram uma fonte inesperada de atrito entre Seul e Washington.

"Decidimos impor um total de 624,68 bilhões de wons (408 milhões de dólares) em multas a Coupang por violar as obrigações de segurança e coletar dados pessoais sem fundamento legal", afirmou a Comissão de Proteção de Informações Pessoais da Coreia do Sul em um comunicado.

"As medidas básicas de segurança inadequadas, incluindo a má gestão das chaves de autenticação e controles de acesso frágeis, levaram à exposição de dados pessoais de quase 37,5 milhões de usuários", informou o órgão.

A investigação também revelou que "a Coupang havia coletado ilegalmente os registros de atividade online de 11,17 milhões de usuários em sites e aplicativos de terceiros, e os havia armazenado em um banco de dados de modo a permitir a identificação individual".