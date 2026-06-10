Coreia do Norte diz que visita de Xi originou 'plano abrangente'

Líderes norte-coreanos e chineses aprovaram um "plano abrangente" para as relações bilaterais durante a visita de Xi Jinping a Pyongyang, informou a imprensa estatal norte-coreana nesta quarta-feira (10).

O presidente chinês visitou a Coreia na última segunda-feira, após receber em Pequim vários líderes mundiais, entre eles os presidentes de Estados Unidos e Rússia.

"O camarada Kim Jong Un e o camarada Xi Jinping expressaram sua satisfação e profunda emoção por terem proporcionado um plano abrangente para o desenvolvimento das relações", informou a agência de notícias norte-coreana KCNA.

Durante a visita de dois dias, "os países aprofundaram ainda mais sua amizade revolucionária e relação estreita de camaradagem", acrescentou a agência.

Xi e Kim percorreram a Escola Central de Formação de Quadros do Partido dos Trabalhadores, onde discutiram a formação de funcionários e plantaram uma árvore comemorativa. Também visitaram o monumento da Torre da Amizade, que homenageia os soldados chineses que lutaram na Guerra da Coreia.

Kim ofereceu um almoço a Xi, antes de acompanhar o líder chinês até o aeroporto. Após a viagem, Xi enviou uma carta de agradecimento a Kim, em que destacou que os dois tiveram "uma troca profunda de opiniões sobre temas de interesse mútuo e chegaram a uma série de acordos comuns importantes", segundo a KCNA.

Segundo Xi, as conversas "mostraram a firme determinação de ambas as partes em fortalecer a amizade tradicional, promover o desenvolvimento e a prosperidade e defender a paz e estabilidade na região e no restante do mundo", acrescentou a agência.