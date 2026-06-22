Conversações entre Irã e EUA estabelecem 'bases muito boas para acordo final', diz JD Vance

O vice-presidente americano JD Vance afirmou nesta segunda-feira (22) que a primeira rodada de conversações entre Estados Unidos e Irã, que aconteceu na Suíça, estabeleceu "bases muito boas" para alcançar um acordo definitivo e acabar com a guerra no Oriente Médio.
"Estabelecemos bases muito boas para um acordo final bem-sucedido", declarou Vance a jornalistas em Burgenstock, na Suíça. "O acordo final é a casa. Ainda não construímos a casa, mas estabelecemos uma base sólida para chegar a um bom resultado para o povo americano", acrescentou.
* AFP