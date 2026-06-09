Congresso dos EUA aprova projeto de US$ 70 bi para ofensiva migratória de Trump

O Congresso dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira (9) um projeto de lei de US$ 70 bilhões (R$ 362 bilhões) que financia a ofensiva migratória do presidente Donald Trump durante o restante de seu mandato.

A medida, aprovada nesta terça-feira pela Câmara dos Representantes e na semana passada pelo Senado, segue agora para o gabinete de Trump para sua promulgação.

Para o presidente republicano, ela representa uma vitória em um de seus temas políticos mais emblemáticos.

O projeto prevê cerca de US$ 38 bilhões (R$ 196 bilhões) para o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE), aproximadamente US$ 26 bilhões (R$ 134 bilhões) para a Patrulha de Fronteira (CBP) e quase US$ 5 bilhões (R$ 26 bilhões) adicionais para custos imprevistos.

Esses recursos somam-se aos quase US$ 140 bilhões (R$ 724 bilhões) já aprovados no ano passado pelo Congresso, de maioria republicana, destinados ao combate à imigração.

O governo de Donald Trump enfrenta a pressão dos defensores de uma linha mais dura contra a imigração, que lamentam que as autoridades não tenham conseguido alcançar a meta de um milhão de deportações por ano.

Tom Homan, um dos arquitetos desse programa de deportações dentro do governo, prometeu nesta terça-feira uma intensificação das operações, especialmente em Nova York, cidade que vota majoritariamente nos democratas.