Como se formam os terremotos? Entenda em vídeo

Fortes terremotos atingiram a Venezuela na noite desta quarta-feira (24) e geraram repercussão internacional. Os tremores, de 7,2 e 7,5 graus de magnitude, deixaram ao menos 920 mortos e cerca de 3 mil feridos, além de diversas estruturas danificadas e quedas de prédios.

A posição geográfica da Venezuela torna o país mais suscetível aos terremotos, fenômeno natural que pode desencadear outros desastres, como deslizamentos de terra, avalanches e tsunamis. Mas, afinal, como os terremotos se formam?

Como se formam os terremotos?

O terremoto ocorre nas falhas na rocha da crosta terrestre, normalmente perto dos limites das placas tectônicas. Elas dividem a superfície da Terra em blocos que estão em constante movimento e, quando colidem, liberam energia acumulada na forma de ondas sísmicas que são sentidas no solo.

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Áreas que estão situadas acima da divisão entre as placas, em zonas sísmicas, correm um risco maior de serem afetadas pelas movimentações dos blocos. As zonas sísmicas mais ativas do mundo estão na Ásia, Oriente Médio, África do Norte e América.

Como os terremotos são medidos?