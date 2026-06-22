Comissário europeu do Comércio se reunirá com homólogo chinês para discutir tensões comerciais

O comissário europeu para o Comércio, Maros Sefcovic, se reunirá com o ministro do Comércio chinês, Wang Wentao, em 29 de junho, em Bruxelas, para discutir as tensões comerciais bilaterais, informou um funcionário da União Europeia (UE) à AFP.

"Posso confirmar que o comissário Sefcovic receberá o ministro Wang em Bruxelas para reuniões na segunda-feira, 29 de junho", disse o porta-voz da UE para o comércio, Olof Gill.

Nas últimas semanas, a União Europeia intensificou seu discurso sobre a necessidade de abordar os desequilíbrios comerciais com a China.

O déficit comercial da UE em bens atingiu aproximadamente 360 bilhões de euros (2,1 trilhões de reais) no ano passado, o que significa que o bloco importou muito mais da China do que exportou para o país.

A porta-voz da Comissão, Paula Pinho, indicou que o bloco trabalha em um instrumento cujo "objetivo seria promover a solidariedade entre os Estados-membros da UE para combater os desequilíbrios comerciais e as práticas desleais", embora não tenha dado mais detalhes.

Um diplomata europeu disse à AFP que todos os líderes da UE, com exceção do espanhol Pedro Sánchez, concordaram com a necessidade de uma posição mais firme contra a China.