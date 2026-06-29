Comcast vai desmembrar NBCUniversal e Sky

A gigante americana de TV a cabo Comcast anunciou, nesta segunda-feira (29), que vai separar suas atividades de tecnologia de suas atividades de mídia, que incluem o grupo audiovisual britânico Sky e a subsidiária NBCUniversal.

O acordo chega em um momento em que os estúdios, as redes de televisão e as operadoras de TV a cabo enfrentam uma concorrência sem precedentes por parte das plataformas de streaming, em um cenário midiático cada vez mais fragmentado.

"Comcast Corporation anunciou hoje (segunda-feira) sua intenção de se desmembrar em duas empresas independentes cotadas na bolsa", indicou a companhia em um comunicado.

Trata-se de uma nova etapa para a Comcast, que já havia abdicado, em janeiro, de uma carteira de canais a cabo, em particular MS Now (antes MSNBC) e CNBC, agora integrados à empresa listada Versant.

Agora, a NBCUniversal e a Sky serão reunidas em uma nova empresa de capital aberto, que levará o nome de NBCUniversal.

A NBCUniversal, adquirida integralmente pela Comcast em 2013, inclui, em especial, os estúdios Universal, os parques temáticos de mesmo nome, a grande rede nacional americana NBC, além da plataforma de streaming Peacock e de canais a cabo como a Bravo.

Ao término da operação, cuja conclusão está prevista para daqui a um ano, a Comcast manterá cerca de 19,9% do capital da nova empresa, participação da qual prevê se desfazer no médio prazo, segundo o comunicado.

O restante das ações da nova NBCUniversal será distribuído entre os atuais acionistas da Comcast.

Quando o processo for concluído, "cada empresa estará melhor posicionada para buscar suas próprias prioridades estratégicas, investir em crescimento e criar valor de longo prazo para os acionistas como entidade independente", assegurou a Comcast no comunicado.

Essa decisão consagra ainda mais o fim da era dos conglomerados surgidos das aproximações entre a indústria de telecomunicações e a de mídia.

Separada da NBCUniversal, a Comcast voltará a ser uma operadora clássica de TV a cabo, focada no fornecimento de internet, televisão a cabo e na operação de uma rede de telefonia móvel.

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