Comando Central dos EUA informa ter 'concluído' ataques contra o Irã

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou no final da noite de quarta-feira, 11, ter "completado" a nova rodada de ataques aéreos contra o Irã, pouco antes do amanhecer no país persa (pelo horário local). A ofensiva ocorreu "em resposta à agressão injustificada e contínua" do regime iraniano e teve como alvos instalações militares e sistemas de comunicação, segundo o órgão que comanda as forças americanas.

Explosões foram registradas em Teerã, na cidade portuária de Bandar Abbas e em áreas próximas ao Estreito de Ormuz.

A nova onda de bombardeios foi lançada após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reclamar da demora na conclusão das negociações de paz com o regime iraniano.

O Irã ameaçou retaliar os ataques, mas apenas o Bahrein, que sedia uma base militar americana, acionou o alerta de aproximação de mísseis.

Após o Comando Central anunciar o fim da operação, as cotações do petróleo reduziram a alta para a faixa de 1,50%, após saltarem quase 3%. Fonte: Associated Press.