Colômbia: autoridades declaram de la Espriella como presidente e Cepeda reconhece derrota

O conservador Abelardo de la Espriella será o próximo presidente da Colômbia após as autoridades eleitorais o declararem vencedor do segundo turno das eleições de domingo.

O empresário e advogado milionário, cujos empreendimentos incluem uma linha de roupas, marcas de vinho e rum, e um restaurante, recebeu o endosso do presidente dos EUA, Donald Trump, apesar de nunca ter concorrido a um cargo. Ele derrotou o legislador progressista Iván Cepeda por 1 ponto porcentual, ou mais de 251.000 votos.

As autoridades eleitorais publicaram quase a totalidade da contagem de votos horas após o fechamento das urnas no domingo. Petro e Cepeda não aceitaram esses resultados, com o último dizendo que esperaria por uma recontagem para fazê-lo. As autoridades terminaram a recontagem antes de declarar a vitória de la Espriella.

A vitória de la Espriella adiciona a Colômbia a uma lista crescente de países que recorreram a outsiders políticos em busca de soluções para desafios sociais, de segurança e econômicos complexos.

O autoproclamado representante do "nunca antes visto" prometeu aos eleitores, temerosos de um renovado conflito interno, adotar uma abordagem rigorosa para combater o crime violento com estratégias emprestadas do presidente salvadorenho Nayib Bukele, incluindo a construção de mega-prisões. Essas táticas reduziram as taxas de homicídio no país centro-americano, mas alimentaram acusações de abusos dos direitos humanos.

Mais cedo na quarta-feira, Cepeda concedeu a eleição presidencial da Colômbia a de la Espriella e aceitou uma cadeira no Senado reservada para o segundo colocado na eleição presidencial.

"Assumimos com serenidade, responsabilidade e absoluta determinação - e que não haja dúvida sobre isso - o papel que as circunstâncias nos exigem", disse Cepeda em um discurso à nação. "Exerceremos uma oposição democrática, vigilante e construtiva."

De la Espriella, 47 anos, começará um mandato de 4 anos em 7 de agosto.

Em um comunicado na quarta-feira, a campanha de la Espriella afirmou que o "propósito é trabalhar pela unidade nacional, com o povo e para o povo." A campanha também declarou que seu governo estará comprometido em garantir "o direito à oposição política e ao protesto pacífico, dentro do marco da Constituição, da lei e do respeito às instituições democráticas."

Um dia antes, de la Espriella anunciou que está montando seu gabinete. Ele também disse que planeja adicionar a Colômbia ao "Escudo das Américas", apelidado por Trump, uma coalizão de países supostamente destinada a reprimir grupos criminosos na América Latina.