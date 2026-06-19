Colisão de trens deixa um morto e dezenas de feridos em Londres

Uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas, onze delas em estado "muito grave", após a colisão de dois trens de passageiros ao norte de Londres nesta sexta-feira (19), informaram os serviços de emergência do Reino Unido.

"Foi declarado um incidente grave, e os agentes continuam atuando no local juntamente com seus colegas da Polícia de Bedfordshire e dos serviços locais de bombeiros, resgate e ambulâncias", informou a Polícia de Transportes Britânica.

"Sabemos que várias pessoas ficaram feridas e que, infelizmente, uma pessoa morreu", acrescentou.

A colisão ocorreu no final da tarde ao sul de Bedford, uma cidade situada a cerca de 90 quilômetros ao norte da capital britânica, segundo a empresa East Midlands Railway (EMR).

"Houve um momento em que fui arremessado contra o assento da frente e depois vi fumaça. As pessoas choravam, gritavam, estavam muito assustadas e confusas", declarou o passageiro Pete Knapp à agência de notícias Press Association.

"Vi muitas pessoas que não conseguiam falar, que estavam com as pernas quebradas", acrescentou.

Em uma atualização divulgada quase cinco horas após a colisão, o Serviço de Ambulâncias do Leste da Inglaterra confirmou que uma pessoa morreu no local.

"Outras onze pessoas sofreram ferimentos muito graves, 22 ficaram gravemente feridas e outras 56 tiveram ferimentos leves", acrescentou o órgão.

O primeiro-ministro, Keir Starmer, afirmou que o acidente é "extremamente preocupante" e que seus pensamentos estavam "com a família da pessoa que infelizmente perdeu a vida e com aqueles que ficaram gravemente feridos".

Um porta-voz da EMR confirmou que dois de seus trens, que seguiam para o sul em direção à estação London St Pancras, estavam envolvidos na colisão.

Um dos trens havia partido de Corby e o outro de Nottingham, ambas cidades localizadas na região central da Inglaterra.