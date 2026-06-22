Cinco mortos em ataque ucraniano no sudoeste da Rússia

Um ataque com mísseis ucranianos matou cinco pessoas em Voronezh, no sudoeste da Rússia, informaram as autoridades regionais russas nesta segunda-feira (22).

Nos últimos meses, Kiev intensificou seus ataques com drones contra o território russo, visando principalmente refinarias de petróleo, enquanto as negociações diplomáticas para pôr fim ao conflito que já ceifou milhares de vidas em ambos os lados parecem estar paralisadas.

"Sofremos perdas extremamente graves hoje. Cinco pessoas morreram em um ataque com mísseis à cidade", disse o governador regional Alexander Gusev no Telegram.

Ele acrescentou que dezenas de pessoas ficaram feridas no ataque, que atingiu "um complexo industrial na margem esquerda do rio Voronezh" e provocou um incêndio que já foi extinto.

Também relatou danos às fachadas de prédios residenciais, telhados e carros.

As autoridades desta região fronteiriça da Ucrânia haviam emitido um alerta sobre o perigo de um ataque com mísseis ucranianos.

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia reivindicou a responsabilidade por um ataque a uma "fábrica que produz componentes eletrônicos para mísseis russos" usando "mísseis de cruzeiro de alta precisão lançados do ar".

Desde o início da ofensiva contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Rússia tem lançado ataques quase diários com drones e mísseis.