Chuvas torrenciais e enchentes deixam ao menos três mortos em Gana

Chuvas torrenciais inundaram Accra, a capital de Gana, nesta segunda-feira (29), e deixaram pelo menos três mortos, enquanto equipes de resgate tiveram que se deslocar de barco por algumas áreas da cidade.
Enchentes são comuns durante a estação chuvosa, mas muitos atribuem a gravidade da situação em Accra ao rápido crescimento urbano e à falta de infraestrutura de drenagem.
No bairro de Tse Addo, na zona leste da cidade, equipes de resgate e voluntários usaram embarcações para evacuar pelo menos 15 crianças e um bebê, segundo autoridades locais.
As chuvas começaram a cair na capital por volta das 3h00 da manhã e rapidamente inundaram a área.
As autoridades informaram que o corpo de um homem de cerca de 60 anos foi encontrado no bairro de Alajo, onde as águas da enchente também danificaram veículos e casas.
Jornalistas no bairro relataram a morte de outras duas pessoas, eletrocutadas após entrarem em contato com fios de alta tensão durante a inundação.
O Ministério do Interior de Gana pediu aos moradores que evitassem deslocamentos não essenciais, enquanto a polícia, o exército e os serviços de resgate foram mobilizados como parte das operações de socorro.
* AFP