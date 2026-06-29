China enviará 14,7 milhões de dólares em ajuda para Venezuela

A China anunciou nesta segunda-feira (29) que enviará 14,7 milhões de dólares (76 milhões de reais) em ajuda humanitária à Venezuela após os dois terremotos que mataram mais de 1.450 pessoas e, segundo a ONU, deixaram dezenas de milhares de desaparecidos.

O governo chinês fornecerá à Venezuela "suprimentos de emergência gratuitos (...) para apoiar os trabalhos de resgate" e "a reconstrução posterior", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, em uma entrevista coletiva.

"Serão entregues o mais rápido possível", acrescentou.

A China também fornecerá ao país sul-americano imagens de satélite das áreas afetadas para ajudar nas operações de resgate e está disposta a oferecer mais apoio "à medida que a situação evolua", disse o porta-voz.

O presidente chinês, Xi Jinping, enviou na sexta-feira uma mensagem de condolências à presidenta interina da Venezuela, Delcy Rodríguez.

O governo de Pequim confirmou que oito cidadãos chineses morreram nos dois terremotos e um continua desaparecido.