China emite alerta sobre 'tartarugas espiãs'

Espiões estrangeiros estão equipando tartarugas e peixes com sensores para criar mapas submarinos do litoral chinês, alertou Pequim nesta sexta-feira (12), em uma aparente referência aos países rivais do Ocidente.

Em uma publicação nas redes sociais, o Ministério da Segurança do Estado afirma que agências de inteligência internacionais estão usando "novos tipos de dispositivos de espionagem" para roubar dados marítimos sensíveis.

"Animais marinhos relativamente grandes com sensores acoplados foram descobertos em determinadas águas da China", afirmou o ministério, em um trecho com o título "tartarugas espiãs, peixes espiões".

Os animais foram encontrados "nadando em uma área específica, coletando dados sensíveis sobre o meio marinho, como temperatura da água, salinidade e correntes oceânicas, e transmitindo-os para o exterior via satélite", acrescenta o texto.

Os grupos estrangeiros também utilizam planadores de ondas movidos a energia solar, boias com sensores de alta precisão e dispositivos instalados em navios cargueiros capazes de captar a "dinâmica portuária" em tempo real, acrescentou, sem citar nenhuma agência em particular.

Os dados coletados seriam utilizados para criar "mapas submarinos" que podem "identificar pontos fracos nas defesas costeiras da China, o que representa uma grave ameaça à segurança nacional do país", segundo o ministério.

O órgão pediu aos pescadores que informem sobre qualquer boia ou dispositivo suspeito que encontrarem no mar.

Pequim e os governos ocidentais trocam acusações de espionagem há vários anos.

No ano passado, a China alertou seus funcionários que deveriam permanecer em alerta diante das "armadilhas de amor", depois que um servidor público foi seduzido pela "beleza" de uma agente estrangeira.