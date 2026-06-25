Charles III pagou quase US$ 40 milhões em impostos desde que subiu ao trono

O rei Charles III pagou quase US$ 40 milhões (R$ 207,5 milhões) em impostos desde que subiu ao trono, em setembro de 2022, informou nesta quinta-feira (25) o Palácio de Buckingham.

Desde 1993, seguindo uma prática introduzida durante o reinado de Elizabeth II, o monarca britânico paga impostos sobre sua renda privada, embora não seja obrigado por lei a fazê-lo.

Filho de Elizabeth II, Charles III é o primeiro soberano a revelar o montante dos impostos, no contexto do "compromisso da Casa Real com a transparência", destacou o Palácio.

As finanças da família real estão sob crescente escrutínio dos britânicos, principalmente após os repetidos escândalos que envolveram o ex-príncipe Andrew, irmão mais novo de Charles III.

O rei pagou US$ 15,4 milhões (R$ 80 milhões) no exercício fiscal 2023-2024 e US$ 17 milhões (R$ 88 milhões) em 2024-2025. Entre os ativos sujeitos a impostos está o extenso ducado de Lancaster, domínio do rei, que constitui sua principal fonte de renda por meio do arrendamento de terras agrícolas e da gestão de imóveis comerciais e residenciais, entre outros.

O herdeiro do trono, William, beneficia-se de um sistema semelhante com o ducado da Cornualha. Ele divulgou hoje pela primeira vez o montante dos impostos, revelando que pagou mais de US$ 26 milhões (R$ 135 milhões) desde setembro de 2022, quando se tornou príncipe de Gales.

"Às vezes, as finanças reais podem parecer complexas", comentou James Chalmers, gestor das finanças privadas do soberano, citado no comunicado do Palácio. O sistema é "estruturado por lei e aprimorado com o tempo para permitir que o monarca desempenhe suas funções com independência, responsabilidade e em benefício da nação a longo prazo", acrescentou.