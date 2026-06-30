Chanceler alemão defende seleção após derrota para o Paraguai na Copa do Mundo

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, pediu nesta terça-feira (30) que seus compatriotas demonstrem solidariedade à seleção nacional de futebol, alvo de fortes críticas após a derrota para o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo.

"Comemoramos os sucessos juntos. E, na derrota, permanecemos unidos. É isso que nos torna fortes. Quem veste a águia no peito merece nosso apoio, não nossas zombarias", escreveu Merz na rede X.

O próprio chanceler também foi alvo de críticas na plataforma por uma publicação anterior, na qual afirmou que a Mannschaft havia "empolgado" o país durante este Mundial.

O tabloide Bild classificou a mensagem de Merz como "ridícula" e comparou a derrota da seleção alemã ao declínio econômico do país.

"A derrota brutal para o Paraguai (...), o técnico, a atitude e a atuação dos jogadores alemães são indicativos do estado de espírito de um país inteiro", escreveu o jornal.

O Bild afirmou ainda que a Alemanha se tornou um país de "segunda categoria", com uma economia mergulhada em uma "espiral descendente".