Cerca de 115 navios e 2.500 marinheiros foram retirados de Ormuz

Cerca de 115 navios e 2.500 marinheiros foram retirados do Estreito de Ormuz desde terça-feira, informou nesta sexta-feira (26) o secretário-geral da Organização Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez.

O chefe da agência marítima da ONU divulgou esses números um dia após a organização suspender os esforços de evacuação de cerca de 600 navios e 11.000 marinheiros, em decorrência de um ataque a uma embarcação no Golfo de Omã.

Dominguez afirmou que "115 navios foram retirados nos últimos três dias e meio, representando cerca de 2.500 marinheiros que já deixaram o Estreito de Ormuz em segurança".

"Embora tenhamos suspendido a evacuação ontem (quinta-feira), alguns navios continuam transitando pela parte sul de Ormuz", acrescentou Domínguez.

Na quinta-feira, um projétil de origem desconhecida danificou um navio cargueiro no Estreito de Ormuz, 7,5 milhas náuticas (14 quilômetros) a sudeste de Dahit, uma cidade no sultanato de Omã.