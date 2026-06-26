Centcom confirma ataques dos EUA no Estreito de Ormuz, enquanto Irã relata explosões

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, na sigla em inglês) confirmou na tarde desta sexta-feira, 26, ter conduzido ataques contra o Irã, em resposta a ofensiva persa contra navios comerciais no Estreito de Ormuz na véspera. Poucos minutos antes do comunicado, a Axios havia adiantado que operações americanas estão sendo realizadas no estreito, em meio a relatos da mídia iraniana sobre barulhos de explosões.

Em publicação na rede social X, o órgão afirmou que a ofensiva foi uma resposta ao ataque iraniano contra um navio comercial que transitava pelo estreito na quinta-feira (25). Segundo o Centcom, foram atingidos depósitos de mísseis e drones, além de instalações de radar costeiro do Irã.

Estes são os primeiros ataques entre EUA e Irã desde que os dois países assinaram, no último dia 17, um acordo provisório de paz para colocar fim à guerra, iniciada no fim de fevereiro.

Segundo a agência iraniana Nour News, houve um ataque a um píer na cidade de Sirik, na porção leste do Estreito de Ormuz, ao sul do Irã.