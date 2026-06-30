Catar descarta negociações diretas EUA-Irã em Doha

O Catar afirmou nesta terça-feira (30) que não há reuniões de alto nível ou negociações diretas previstas entre Estados Unidos e Irã em Doha, após Washington anunciar o envio de uma delegação ao país.

"Até onde sei, não há reuniões diretas programadas entre as duas partes nos próximos dias", declarou à imprensa em Doha o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari, que acrescentou que a delegação americana se reunirá com os mediadores nas negociações com o Irã.