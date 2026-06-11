Casa Branca apresenta ringue de luta do UFC para 80º aniversário de Trump

A Casa Branca organizou, nesta quinta-feira (11), uma visita para a imprensa ao enorme ringue de luta conhecido como "The Claw", que receberá uma luta do Ultimate Fighting Championship (UFC) no 80º aniversário do presidente Donald Trump.

Os jornalistas, inclusive um repórter da AFP, tiveram acesso pela primeira vez à estrutura de 28 metros de altura (mais alta do que a própria Casa Branca), que os trabalhadores vêm construindo há várias semanas no histórico Jardim Sul.

No centro está o chamado "Octógono", a arena octogonal onde 14 lutadores do UFC vão se enfrentar diante de Trump em um evento sem precedentes na noite do próximo domingo (14).

Empresas como a marca de cerveja Bud Light e o mercado de previsão Polymarket têm seus nomes estampados na estrutura acolchoada do ringue do torneio de 60 milhões de dólares (308,8 milhões de reais).

Ao redor do octógono haverá assentos acolchoados pretos para 4.500 convidados, cada um com um aviso na parte de trás que diz: "Aviso: não suba na cadeira", caso os espectadores se empolguem demais.

Um enorme letreiro vermelho, branco e azul que diz "UFC Freedom 250" recebe os visitantes. Um logotipo similar aparece nas telas de vídeo fixadas na lateral da arena.

Trata-se de um lembrete de que o evento tem como objetivo dar início às celebrações do 250º aniversário da independência dos Estados Unidos, assim como o fato de que o UFC está financiando o custo do espetáculo.

Da parte de trás da estrutura, os jornalistas podiam ver barracas de cerveja que se estendiam até a fonte do Jardim Sul e banheiro químicos.

Atrás dela, há uma enorme estrutura instalada na Elipse, a área verde nos arredores do recinto, onde, segundo a Casa Branca, até 125 mil pessoas poderão assistir ao evento gratuitamente em telões gigantes.

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