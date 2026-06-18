Capital ucraniana enfrenta novo ataque com mísseis

A cidade de Kiev, capital da Ucrânia, foi alvo de um ataque com mísseis nas primeiras horas desta quinta-feira (18), constataram jornalistas da AFP presentes no local.

Após um alerta aéreo, os jornalistas ouviram o som de um míssil e duas explosões, e viram pessoas correndo pela rua em direção aos abrigos.

O ataque foi confirmado pelo chefe da administração militar de Kiev, Timur Tkachenko, que inicialmente não informou mortos ou feridos.

Mais de quatro anos após o início da guerra na Ucrânia, os bombardeios russos e ucranianos se intensificaram nos últimos meses, o que deixou muitas vítimas civis.

Habitualmente relutante em apoiar Kiev, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse durante a cúpula do G7 em Evian, na França, que a Rússia "deveria chegar a um acordo" e que Washington poderia voltar a impor sanções contra Moscou que haviam sido suspensas.